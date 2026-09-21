Αθλητικά

Στην Κύπρο η έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα ματς της Euroleague

Η ομάδα από το Ισραήλ πιθανότατα θα παίξει στην Κύπρο τα εντός έδρας ματς της στην Euroleague
Ο Μαντάρ
Ο Μαντάρ κόντρα στον Ολυμπιακού στο τουρνουά της Κύπρου/ EUROKINISSI
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Cyprus Basket, θα δηλώσει ως έδρα την Κύπρο για τα ματς της Euroleague, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα.

Στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριωτης» ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για να εκφράσει το ενδιαφέρον του να αγωνιστεί η ομάδα του στην Κύπρο στα ματς της Euroleague.

Η Μακάμπι έχει ήδη αποστείλει επίσημη αποστολή προς τον πρόεδρο της χώρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά από την κυπριακή πλευρά.

Ακόμα δεν έχει καθοριστεί η έδρα της «ομάδας του λαού», καθώς στο τραπέζι υπάρχει το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.

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