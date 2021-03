Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νίκησε τους Γκρίζλις κι έγραψε ιστορία με τους Μπακς (video)

Με καλάθι του Τζρου Χόλιντεϊ, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, οι Μπακς νίκησαν εκτός έδρας τους Γκρίζλις με 112-111, στον τελευταίο τους αγώνα πριν από τη διακοπή του All-Star Game.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβηκε στο 22-14 και παραμένει στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφια (24-12) και Μπρούκλιν (24-13).

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν για ακόμη έναν αγώνα ο κορυφαίος της ομάδας του, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (9/18 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/9 βολές), 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κρις Μίντλετον είχε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Τζρου Χόλιντεϊ και Πατ Κόνατον. Θετικός ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 7 λεπτά συμμετοχής.

Για το Μέμφις, που πλέον έχει ρεκόρ 16-16 και βρίσκεται στη 10η θέση της Δυτικής περιφέρειας, ο Τζα Μοράντ σημείωσε 35 πόντους (8/12 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 10/11 βολές) ενώ 23 πόντους πρόσθεσε ο Ντίλον Μπρουκς.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς ξεπέρασε Σίντνεϊ Μόνκριφ που έχει 11.594 πόντους και έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του οργανισμού.

Congratulations to Giannis for passing Sidney Moncrief for 3rd on the Bucks All-Time Points List!! pic.twitter.com/KDNnDLhrFG