Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας (24-30 Οκτωβρίου) στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ, με τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ να προσθέτει τη 18η σχετική διάκριση στην καριέρα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε αήττητους τους Μιλγουόκι Μπακς την περασμένη εβδομάδα(ρεκόρ 3-0), με μέσο όρο 35,7 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,7 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 55,1% εντός πεδιάς.

Ο “Greek freak” σημείωσε +30 πόντους και +10 ριμπάουντ και στις τρεις αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 43 πόντων και των 14 ριμπάουντ στη νίκη επί των Νετς.

Σε πέντε αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μετράει απώλειες (ρεκόρ 5-0), ενώ έχει μέσο όρο 34,4 πόντους (2ος στο ΝΒΑ), 14 ριμπάουντ (2ος στο ΝΒΑ), 5,8 ασίστ και 1,6 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ σουτάρει με 60,4% εντός πεδιάς (10ος στο ΝΒΑ).

A lot of points were scored this past week.



Congrats to @Giannis_An34 on earning Eastern Conference Player of the Week!! pic.twitter.com/u1FXxwd5Gc