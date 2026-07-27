Αθλητικά

Η Παναχαϊκή κάνει μετεγγραφικό «μπαμ» με Τομ Φαν Βέερτ

Στη Γ' εθνική κατηγορία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ολλανδός επιθετικός
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Σε οριστική συμφωνία με τον Τομ Φαν Βέερτ φαίνεται πως ήρθε η Παναχαϊκή, κάνοντας τη μετεγγραφή του καλοκαιριού στη Γ’ εθνική, με στόχο την άνοδο στην SuperLeague 2.

Ο 36χρονος Ολλανδός στράικερ παρακολούθησε την πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής, μαζί με τον μάνατζερ Τάσο Παπαδόπουλο και φέρεται να έδωσε τα χέρια με τους Αχαιούς. Ο Φαν Βέερτ έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο, τη φανέλα του οποίου φόρεσε τα τελευταία δυο χρόνια, “μετρώντας” 50 ματς, με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

Στο παρελθόν, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ (24 συμμετοχές, επτά γκολ) σηκώνοντας το νταμπλ, αλλά και στον Βόλο (37 ματς, με 18 γκολ και τρεις ασίστ). Μόλις υπάρξει η ανακοίνωση της συγκεκριμένης μετεγγραφής, η Παναχαϊκή θα έχει φτάσει τις 13 μετεγγραφές στη θερινή περίοδο.

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Αθλητικά
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