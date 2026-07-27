Η ΑΕΚ έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ – Αποκάλυψη «βόμβα» από Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Μετεγγραφικό “μπαμ” της ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο… ειδικός δημοσιογράφος σε μετεγγραφές, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Βόλφσπουργκ και κάνει δικό της τον διεθνή Κροάτη μέσο, Λόβρο Μάγερ.

Όπως τονίζεται, η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τη Βόλφσμπουργκ, προσφέροντας στη γερμανική ομάδα το ποσό των 6.000.000 ευρώ! Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης χαφ θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας, είτε στην Ελλάδα, είτε απευθείας στην Ολλανδία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Ένωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λόβρο Μάγερ πιθανότατα θα υπογράψει στην Ένωση συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και θα πάρει την θέση του Πινέδα στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει ρόλους και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό σε άλλα σχήματα.

EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Ο Μάγερ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Ρεν και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, η οποία στο τέλος της περσινής σεζόν “έπεσε” από τη Bundesliga.

Ο διεθνής Κροάτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και έρχεται στην Ελλάδα για να αποτελέσει ένα από τα νέα μεγάλα «όπλα» της Ένωσης στη μεσαία γραμμή.