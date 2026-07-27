Αθλητικά

Η ΑΕΚ έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ – Αποκάλυψη «βόμβα» από Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο διεθνής Κροάτης μέσος φαίνεται πως θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα
Photo by: LeonieHorky
Photo by: LeonieHorky/picture-alliance/dpa/AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετεγγραφικό “μπαμ” της ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο… ειδικός δημοσιογράφος σε μετεγγραφές, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Βόλφσπουργκ και κάνει δικό της τον διεθνή Κροάτη μέσο, Λόβρο Μάγερ.

Όπως τονίζεται, η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τη Βόλφσμπουργκ, προσφέροντας στη γερμανική ομάδα το ποσό των 6.000.000 ευρώ! Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης χαφ θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας, είτε στην Ελλάδα, είτε απευθείας στην Ολλανδία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Ένωση.

Ο Λόβρο Μάγερ πιθανότατα θα υπογράψει στην Ένωση συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και θα πάρει την θέση του Πινέδα στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει ρόλους και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό σε άλλα σχήματα.

Ο Μάγερ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Ρεν και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, η οποία στο τέλος της περσινής σεζόν “έπεσε” από τη Bundesliga.

Ο διεθνής Κροάτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και έρχεται στην Ελλάδα για να αποτελέσει ένα από τα νέα μεγάλα «όπλα» της Ένωσης στη μεσαία γραμμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
99
73
66
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo