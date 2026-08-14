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Αθλητικά

Ο Απόστολος Χρήστου κατέλαβε την 4η θέση των 50 μέτρων ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Για ένα εκατοστό έχασε το μετάλλιο ο Έλληνας πρωταθλητής
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI
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Συγκλονιστική προσπάθεια από τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης, αλλά παρά το π[ανελλήνιο ρεκόρ του, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

Ο Απόστλος Χρήστου έτρεξε τα 50 μέτρα ύπτιο σε 24.15 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά για ένα εκατοστό, δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμη μετάλλιο, μένοντας στην 4η θέση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίροσλαβ Κνέντλα με χρόνο 24.11, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Κλίμεντ Κολέσνικοβ με 24.12, με τρίτο τον Πάβελ Σαμουσένκο, που τερμάτισε οριακά πάνω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ύπτιο ήταν στα 24.36 και το είχε πετύχει ο ίδιος ο Χρήστου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, όπου και είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

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