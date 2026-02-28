Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Europa League και στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του στη Super League, όπου θα έχει πλέον ξανά διαθέσιμο και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα των προσπονήσεων του ΠΑΟΚ, όπως και οι Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστης Μύθου, μειώνοντας τα προβλήματα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει της συνέχειας της Super League. Οι Θεσσαλονικείς δεν ανακοίνωσαν πάντως αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και έτσι, μένει να φανεί αν θα βρίσκονται σε αυτοί, οι τρεις ποδοσφαιριστές που επανήλθαν στις προπονήσεις.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα απασχολήσει όταν έρθει η ώρα και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι κόντρα στον Asteras AKTOR να είναι στο μυαλό όλων με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς. Η τελευταία πρόβα πριν τη μάχη με τους Αρκάδες περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίας τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.