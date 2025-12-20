Αθλητικά

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην Γιώτα Γεωργοπούλου

Το αγαπημένο ζευγάρι θα ανέβει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλου, η οποία δεν μπορούσε να φανταστεί την έκπληξη που της ετοίμασε ο αγαπημένος της.

Σε μία υπέρλαμπρη βραδιά και με την παρουσία πολλών φίλων και αγαπημένων προσώπων, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στη Γιώτα Γεωργοπούλου.

Ο 32χρονος γκαρντ έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του, η οποία νόμιζε ότι θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Τελικά, είδε τον διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα να γονατίζει μπροστά της με ένα δαχτυλίδι και είπε “I do”.

