Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μπήκε στην κορυφαία 5άδα του Ολυμπιακού στα τρίποντα

Έφθασε τα 200 τρίποντα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ξεπέρασε τον Πρίντεζη
Ο Λαρεντζάκης σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Ο Λαρεντζάκης σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” την Καρδίτσα με 120-80, για τη 14η αγωνιστική της GBL, σε ένα παιχνίδι που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης “έπιασε” ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρία τρίποντα στο Καρδίτσα – Ολυμπιακός και έφθασε τα 200 στην “ερυθρόλευκη” καριέρα του, αριθμός που τον τοποθετεί στο top5 της σχετικής λίστας.

Ο διεθνής γκαρντ ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος και είχε πετύχει 199 τρίποντα στην εκπληκτική πορεία του στον Ολυμπιακό, και πλέον είναι ένας από τους 5 κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων της ομάδας του Πειραιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
85
85
77
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo