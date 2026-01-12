Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μπήκε στην κορυφαία 5άδα του Ολυμπιακού στα τρίποντα

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” την Καρδίτσα με 120-80, για τη 14η αγωνιστική της GBL, σε ένα παιχνίδι που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης “έπιασε” ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρία τρίποντα στο Καρδίτσα – Ολυμπιακός και έφθασε τα 200 στην “ερυθρόλευκη” καριέρα του, αριθμός που τον τοποθετεί στο top5 της σχετικής λίστας.

Ο διεθνής γκαρντ ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος και είχε πετύχει 199 τρίποντα στην εκπληκτική πορεία του στον Ολυμπιακό, και πλέον είναι ένας από τους 5 κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων της ομάδας του Πειραιά.