Αθλητικά

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε «εκδίκηση» με σφαλιάρες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τέλος στα σχόλια για το κλίμα στην Εθνική Ελλάδας έβαλαν οι δύο παίκτες
Ο Λαρεντζάκης ανταποδίδει τις... σφαλιάρες στον Αντετοκούνμπο (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στην επιβλητική νίκη με 104-86 επί της Λετονία, στο φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά “Ακρόπολις” και μετά το τέλος του αγώνα δέχθηκε το… φατούρο των συμπαικτών του.

Στο πρώτο του φετινό παιχνίδι με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο MVP της αναμέτρησης και βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών της ομάδας του Σπανούλης, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να βρίσκει ευκαιρία να πάρει… εκδίκηση.

Μία σφαλιάρα του “Greek Freak” στο επί χρόνια συμπαίκτη του στις Εθνικές Ομάδες είχε γίνει viral τις προηγούμενες ημέρες και σχολιάστηκε πολύ και στα social media, αλλά οι δύο αθλητές έχουν εξαιρετικές σχέσεις και το επιβεβαίωσαν μετά το φινάλε του αγώνα με τη Λετονία. Πιο συγκεκριμένα, η κάμερα της ΕΡΤ έπιασε τον Λαρεντζάκη να… ανταποδίδει στον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς, βάζοντας τέλος και στα… σενάρια.

Το κλίμα στην Εθνική Ομάδα φαίνεται ότι είναι εξαιρετικό.

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
