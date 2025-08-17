Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αντίδραση του Λαρεντζάκη στη σφαλιάρα του «Greek freak» και τα γέλια του Παπανικολάου

Η σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, στο… μάζεμα των παικτών τη Εθνικής μπάσκετ, αμέσως μετά από το φιλικό της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη (14.08.2025), έγινε viral και σχολιάστηκε από πολλούς.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρεξήγησαν τη σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και δεν έχασαν την ευκαιρία να… ρίξουν δηλητήριο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι δύο πολύ καλοί φίλοι οι οποίο γνωρίζονται περισσότερα από 10 χρόνια καθώς έχουν “μεγαλώσει” μαζί και έχουν συνυπάρξει από τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Άλλωστε, τα νέα πλάνα που έχουν έρθει στην “επιφάνεια” από το περιστατικό -που έγινε viral- δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία κακία ή παρεξήγηση, γύρω από τη σφαλιάρα που το μόνο που έκανε ήταν να προκαλέσει γέλια.

Video από το Tik Tok έρχεται να δώσει την απάντηση, δείχνοντας τους παίκτες να κάνουν “ζντο”, τον Αντετοκούνμπο να δίνει φάπα στον Λαρεντζάκη και στη συνέχεια τον “Λάρι” να γυρίζει προς τη μεριά του “Greek freak” και να γελάει, κάτι που έκανε και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου.

@unitedlife4ever Giannis Antetokounmpo () playfully slapping teammate Giannoulis Larentzakis BID’NESS! – Cvlii

Why did Giannis Antetokounmpo slap Larentzakis like that



giannispan_/TikTok pic.twitter.com/kuwtbvEMvd — BasketNews (@BasketNews_com) August 16, 2025

Η… κολώνια αυτή, μεταξύ των δυο, φαίνεται πως κρατάει χρόνια. Σίγουρα από το 2013.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα έχει να θυμάται την δική του… σφαλιάρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του Eurobasket U20 και πιο συγκεκριμένα μετά από μια τάπα του 19χρονου τότε “Greek Freak” σε παιχνίδι κόντρα στην Κροατία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μεταξύ Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη δεν υπάρχει παρεξήγηση και πως ο Κώστας Παπανικολάου δεν κρατήθηκε και έβαλε τα γέλια, δίπλα από τον “Greek freak”.