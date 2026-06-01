Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Μουντιάλ

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, καθώς η Εθνική ποδοσφαίρου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Ο Έλληνας προπονητής ανακοίνωσε τις κλήσεις του για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία θα έχει στο Μουντιάλ 25 παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας. Την αποστολή του Δώνη θα ηγηθεί ο αμυντικός της Λανς, Αμπντουλχαμίντ, ο οποίος θα είναι ο μόνος που παίζει σε ομάδα του εξωτερικού.

Η ομάδα του Δώνη ηττήθηκε 2-1 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας από τον Ισημερινό και θα κοντραριστεί με το Πουέρτο Ρίκο και τη Σενεγάλη πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.

Στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ουρουγουάη (15/06/26), την Ισπανία (21/06/26) και το Πράσινο Ακρωτήρι (26/06/26).

Η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Τερματοφύλακες: Αχμέντ Αλκασάρ, Μοχαμέντ Αλοβάις, Ναουάφ Αλακίντι.

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, Χασάν Αλ-Ταμπακτί, Αμπντουντελά Αλ-Αμιρί, Ναουάφ Μπουσάι, Αλί Λαζάμι, Αλί Μαϊρασί, Χασάν Καντές, Μοτέμπ Αλ-Χαρμπί, Τζεχάντ Τακρί, Μοχαμέντ Αμπού Αλ-Σαμάτ.

Μέσοι: Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Μοχαμέντ Κανό, Νασέρ Αλ-Νταουσάρι, Αμπντουλά Αλ-Καϊμπαρί, Μουσάμπ Αλ-Τζουγαΐρ, Αϊμάν Γιαχία, Ζιγιάντ Αλ-Τζοχάνι, Σουλτάν Μαντάς, Αλάα Αλ-Χεϊτζί.

Επιθετικοί: Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν, Σαλέχ Αλ-Σεχρί, Αμπντουλάχ Αλ-Χαμπντάν, Καλίν Αλ-Γκανάμ.