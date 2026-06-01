Η ΑΕΚ θέλει να αποκτήσει τη Sunel Arena για τα επόμενα 49 χρόνια και να την «απογειώσει»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως»
Η Sunel Arena σε ματς της ΑΕΚ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Η ΑΕΚ θέλει να κάνει δική της τη Sunel Arena για τα επόμενα 49 χρόνια, με σκοπό να προχωρήσει σε εργασίες που θα «απογειώσουν» το γήπεδο των Άνω Λιοσίων, με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση να έχει δώσει ήδη την έγκρισή του για να ανοίξει ο δρόμος για τη νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση του Κλειστού.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, έχει μεγάλα σχέδια για τη Sunel Arena και περιμένει τη νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση του γηπέδου για 49 χρόνια, ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα έργα, που θα «εκτοξεύσουν» την εικόνα του.

Η πλευρά της ΑΕΚ έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για την παράταση της σύμβασης με την Πολιτεία και αναμένονται οι εξελίξεις, με την σχετική διάταξη να αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση έως τα τέλη Ιουλίου.

Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπως φαίνεται, και η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο σε όλους τους τομείς, μπορώντας να εκμεταλλευτεί κέρδη από το γήπεδό της, κάτι που είχε ζητήσει ο Μάκης Αγγελόπουλος.

