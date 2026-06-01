Τέλος εποχής στην Premier League: Ο σπουδαίος Τζέιμς Μίλνερ κρέμασε τα παπούτσια του μετά από 24 σεζόν

Η Premier League καλείται να αποχαιρετήσει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Ο Τζέιμς Μίλνερ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, μετά από 24 σεζόν στα αγγλικά γήπεδα.

Ο Τζέιμς Μίλνερ έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Premier League, καθώς αποχωρεί ως ρέκορντμαν συμμετοχών με 658 εμφανίσεις, ξεπερνώντας την άλλη σπουδαία προσωπικότητα του αγγλικού πρωταθλήματος, τον Γκάρεθ Μπάρι.

Η καριέρα του Άγγλου μέσου ξεκίνησε το 2002, όπου με τη φανέλα της Λιντς πρωτοεμφανίστηκε στην Premier League. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Νιουκάστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μπράιτον, η οποία ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας του, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κωστούλα και Τζίμα. Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας 61 φορές.

Είχε την ευχέρεια να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του κέντρου, ενώ έχει παίξει και ως δεξιός και αριστερός μπακ.

Συνολικά έχει κατακτήσει τρεις φορές την Premier League, οι δύο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και η μία με τη Λίβερπουλ, με την οποία σήκωσε και την κούπα του Champions League το 2019.

Το αντίο του Τζέιμς Μίλνερ στο ποδόσφαιρο

«Μετά από 24 σεζόν στην Premier League, αισθάνομαι ότι είναι η σωστή στιγμή να βάλω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Από το ντεμπούτο μου στη Λιντς Γιουνάιτεντ, την ομάδα που υποστήριζα μεγαλώνοντας, σε ηλικία 16 ετών και όντας ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ το ταξίδι που θα ακολουθούσε – μέχρι το σημείο να μην μπορώ να σηκώσω το πόδι μου πέρσι και στη συνέχεια να επιστρέψω και να βοηθήσω τη Μπράιτον να προκριθεί στην Ευρώπη για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στα 40 μου.

Το γεγονός ότι αγωνίστηκα για τις Νιουκάστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μπράιτον – και δεν ξεχνώ τον σύντομο αλλά αξέχαστο μήνα στη Στόουκ – ήταν τεράστια τιμή. Κάθε σύλλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα μου και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού: ιδιοκτήτες, προσωπικό, προπονητές, συμπαίκτες και φιλάθλους που με στήριξαν. Είχα την τύχη να ζήσω αξέχαστες στιγμές, από μάχες για παραμονή μέχρι κατακτήσεις τίτλων, συμμετοχές στην Ευρώπη και παρουσίες με την εθνική Αγγλίας σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δύο παγκόσμια Κύπελλα.

Όμως πάνω απ’ όλα, αυτό που θα κρατήσω είναι οι άνθρωποι και οι φιλίες που έκανα μέσα στο ποδόσφαιρο. Στους φιλάθλους, ευχαριστώ. Σε όσους με στήριξαν σε κάθε βήμα, η ενθάρρυνσή σας σήμαινε πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Και σε όσους μου έκαναν τη ζωή δύσκολη, ευχαριστώ επίσης – κι εσείς παίξατε τον ρόλο σας στο να γίνει αυτό το ταξίδι αξέχαστο και να με διαμορφώσετε ως παίκτη και άνθρωπο. Στην οικογένειά μου, ευχαριστώ για κάθε θυσία, κάθε χιλιόμετρο που διανύσατε και κάθε στιγμή στήριξης.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς. Φεύγω από το ποδόσφαιρο με τεράστια υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου πρόσφερε.

Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτού του ταξιδιού»