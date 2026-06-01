Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: Απαίτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και η γενικότερη χαλαρότητα που παρουσιάζουν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο έφεραν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε έξαλλη κατάσταση στην προπόνηση ενόψει των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα στους παίκτες για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, προσπαθώντας να τους ταρακουνήσει μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague για να δείξουν το πάθος και την εικόνα που απαιτειται στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, που ξεκινούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 στο ΣΕΦ.

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων απαίτησε την κατάκτηση της GBL. Μέχρι πρότινος ήταν εγκάρδιος όσες φορές είχε βρεθεί στο T- Center, όμως τα αποτελέσματα του Μαΐου τον οδήγησαν στο ξέσπασμα, με το οποίο έκανε κατέστησε σαφές το αίτημά του για πρωτάθλημα για τον κόσμο και το σύλλογο.

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» είχε κάνει και ένα story έξω από το T- Center για να ενημερώσει για την παρουσία του στην προπόνηση της ομάδας.