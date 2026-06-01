Σκληρό νοκ άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι: «Έστειλε» πυγμάχο έξω από το ρινγκ

Το Fight for Glory IV, τουρνουά πυγμαχίας, που πραγματοποιήθηκε στο Γαλάτσι έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του μετά το άγριο νοκ άουτ πυγμάχου, που άφησε άφωνους τους θεατές και «εκτόξευσε» τον πυγμάχο έξω από το ρινγκ.

Ο Billy G, Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, με ένα καθοριστικό χτύπημα κατάφερε να βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του, Σωτηρόπουλο, ο οποίος έπεσε από τα σχοινιά του ρινγκ και ανησύχησε τους παρευρισκόμενους.

Μπορεί το χτύπημα του Billy G να φάνηκε σφοδρό και να προκάλεσε μία ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Σωτηρόπουλου, όμως ο Έλληνας πυγμάχος είναι καλά στην υγεία του και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, αποδεικνύοντας τη σκληράδα του.

Το καθοριστικό χτύπημα του ματς έγινε στον έκτο γύρο και χάρισε τη νίκη στον Billy G στην κατηγορία Light Heavyweight.