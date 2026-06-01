Ο Ολυμπιακός προσφέρει 1.500.000 ευρώ για τον Ογιόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του δεξιού μπακ της Φροζινόνε, Ζερεμί Ογιόνο, και σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική έχει κάνει πρόταση 1.500.000 ευρώ στην ιταλική ομάδα για την απόκτησή του.

Η αποχώρηση του Κοστίνια έχει δημιουργήσει ένα κενό στη θέση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό και ο παίκτης από τη Γκαμπόν είναι στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει και πρόταση για την απόκτησή του.

Ο Ογιόνο αγωνίζεται από το 2024 στην Φροζινόνε και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ένα σημαντικό στοιχείο στην περίπτωσή του είναι ότι μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός χαφ, κάτι που αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, όπως αποδεικνύεται με τον τρόπο που τοποθετεί στο γήπεδο και τον Ροντινέι.