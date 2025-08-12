Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέταξε από το Μεξικό για Θεσσαλονίκη, φτάνει Ελλάδα και υπογράφει στον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη φτάνει το βράδυ της Τρίτης (12/8) ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής του στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό τον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός αναχώρησε τα ξημερώματα από το Μεξικό, έχοντας ενδιάμεση στάση στη Φρανκφούρτη, και προβλέπεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 22:00.

Λίγο πριν την επιβίβασή του, ο πρώην ο Γιώργος Γιακουμάκης φωτογραφήθηκε με ένα φίλο της Κρουζ Αζούλ στο αεροδρόμιο, ο οποίος θέλησε να τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία με τον Έλληνα επιθετικό. Ο Γιακουμάκης ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, αποτελεί τον εκλεκτό της ομάδας για τη θέση του σέντερ φορ, με τους «ασπρόμαυρους» να βγάζουν από τα ταμεία τους συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Το ποσό αυτό αφορά το συμβόλαιο του παίκτη (πάνω από 1,5 εκατομμύριο), καθώς και το ενοίκιο στην Κρουζ Αζούλ, η οποία έχει θέσει 5 εκατομμύρια την οψιόν αγοράς του παίκτη, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θελήσει να τον κάνει δικό του το καλοκαίρι του 2026 όταν λήγει ο δανεισμός του από τους Μεξιξανούς.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ.