Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας

Η Γερμανία απογοήτευσε και στο Μουντιάλ του 2026 αλλά από σήμερα (24.07.2026) μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τον Γιούργκεν Κλοπ να υπογράφει στη “νασιοναλμάνσαφτ” συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Γιούργκεν Κλοπ διαδέχεται έτσι τον Τζούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Γερμανίας και γίνεται ο 13ος κατά σειρά ομοσπονδιακός τεχνικός των “πάντσερ”, με τον Περ Μερτεζάκερ να αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής.

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Τα δύο τελευταία χρόνια ο 59χρονος τεχνικός απείχε από την προπονητική και εκτελούσε χρέη επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull. Το φιάσκο της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 και η αποτυχία της να προχωρήσει στη διοργάνωση δρομολόγησε τις συγκεκριμένες εξελίξεις και τον έφερε στον πάγκο της “μάνσαφτ”.=

Λίγη ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου του νέου προπονητή της Γερμανίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στους πάγκους, τονίζοντας ότι η εθνική ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα και πως στόχος του είναι να επαναφέρει τη “μάνσαφτ” στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Το ντεμπούτο του Κλοπ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Nations League, με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει την Ολλανδία, ενώ στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ελλάδα και η Σερβία.

Η πρόσληψή του έχει ήδη προκαλέσει κύμα αισιοδοξίας στη Γερμανία, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που διαθέτει την προσωπικότητα, την εμπειρία και τη φιλοσοφία για να οδηγήσει τη “Νάσιοναλμανσαφτ” σε μια νέα επιτυχημένη εποχή, με πρώτο μεγάλο στόχο το Euro 2028 και στη συνέχεια το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.