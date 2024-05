Ο Γκάρι Λίνεκερ πήρε θέση για τη Γάζα και κινδυνεύει με απόλυση από το BBC

Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν φοβάται να εκφράζει δημόσια την άποψη του, γεγονός που έχει φέρει τη σχέση του με το BBC σε δύσκολο σημείο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ, πήρε θέση για τη Γάζα, με το σχόλιο του να είναι εξαιρετικά πιθανό να τον φέρει στην έξοδο από το BBC.

«Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ, αλλά καταλαβαίνω γιατί σιωπούν», δήλωσε ο Λίνεκερ. Πρόκειται για μία δήλωση που αντιβαίνει την πολιτική του αγγλικού ειδησεογραφικού οργανισμού.

«Είναι το χειρότερο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έχω δει τόσες πολλές εικόνες παιδιών… ξέρετε, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Δεν είμαι μουσουλμάνος, δεν είμαι Εβραίος, δεν είμαι Ισραηλινός, δεν είμαι Παλαιστίνιος, έτσι το βλέπω, νομίζω, καθαρά απ’ έξω, από μια ουδέτερη προοπτική, και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα χειρότερο από αυτό. Έχω δει συνεχείς εικόνες παιδιών που χάνουν τη ζωή τους, μέρα με τη μέρα… Προφανώς όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λίνεκερ.

«Αλλά τη στιγμή που υψώνεις τη φωνή σου ενάντια σε αυτό που κάνουν εκεί, σε κατηγορούν ότι είσαι υποστηρικτής της Χαμάς ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει πολλή πίεση για να παραμείνει σιωπηλός ο κόσμος, οπότε καταλαβαίνω γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σιωπούν, αλλά δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός για αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Gary Lineker, “I’m proud of football for the way it’s reacted towards racism.. In the dressing rooms there would be 20 odd people sitting around.. Black, brown, white.. Muslims, Christians, Catholics, Atheists.. Does that matter? Not one jot”



“No one thinks of any of those… pic.twitter.com/JAjbPu5HqK