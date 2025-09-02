Ο Γκρεγκ Λουγκάνις πούλησε τα Ολυμπιακά μετάλλιά του για να φύγει από τις ΗΠΑ – «Χρειάζομαι τα λεφτά»

Ο θρύλος των καταδύσεων, Γκρεγκ Λουγκάνις, αποφάσισε να αφήσει το σπίτι του στην Καλιφόρνια και να πουλήσει τρία από τα πολυαγαπημένα του Ολυμπιακά μετάλλια για να ανοίξει ένα τολμηρό, νέο κεφάλαιο της ζωής του στο εξωτερικό.

Ο 65χρονος βετεράνος της κατάδυσης, θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία των καταδύσεων, αποκάλυψε ότι «χρειαζόταν τα χρήματα» από το σπίτι και τα μετάλλιά του για να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο εξωτερικό.

Ο Λουγκάνης, ο οποίος κέρδισε πέντε ολυμπιακά μετάλλια μεταξύ 1976 και 1988, αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε τις ΗΠΑ και μετακόμισε στον Παναμά.

«Λοιπόν, καθώς η ζωή προχωράει, τι είστε διατεθειμένοι να αφήσετε πίσω σας;» έγραψε στο Facebook το περασμένο Σάββατο (30.08.2025).

«Είμαι 65 ετών και αυτό ακριβώς ζητάω. Δεν είμαι πλέον αυτός που νόμιζα ότι ήμουν. Ούτε καν κοντά σε αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι ή σε αυτό που οι άλλοι νομίζουν ότι είμαι».

Ο παλαίμαχος αθλητής αποκάλυψε ότι πούλησε δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και ένα ασημένιο μετάλλιο σε δημοπρασία – και τα συνολικά 437.000 δολάρια που κέρδισε από την πώληση ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες του.

«Πούλησα σε δημοπρασία τρία από τα μετάλλιά μου, τα οποία, πιστεύω, πούλησαν επειδή δεν άκουσα τους “ειδικούς” την πρώτη φορά που προσπάθησα», έγραψε.

«Είπα την αλήθεια: χρειαζόμουν τα χρήματα. Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν δημιουργήσει επιχειρήσεις και να τις έχουν πουλήσει με κέρδος, εγώ είχα τα μετάλλιά μου, για τα οποία είμαι ευγνώμων».

«Το άλλο θέμα είναι η πώληση του σπιτιού μου. Είμαι ΠΟΛΥ ευχαριστημένος με τον άνθρωπο στον οποίο το πούλησα», συνέχισε.

«Ευχαρίστησα και ευλόγησα το σπίτι για να φέρει χαρά, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και αίσθηση ασφάλειας σε όσους μπήκαν σε αυτό».

Εκτός από τα μετάλλια και το σπίτι του, ο Λουγκάνης αποκάλυψε ότι πούλησε πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα, όταν αρκετοί από τους στενούς του φίλους έχασαν τις περιουσίες τους στις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Ο Λουγκάνης είπε ότι η νέα του ζωή στον Παναμά θα τον αναγκάσει να ξεκινήσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας.

«Τώρα μπορώ να ανακαλύψω ποιος είναι ο Γκρεγκ Λουγκάνης: Χωρίς περισπασμούς. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μου, και, εντάξει, μπορεί να μην το βρω».

«Νομίζω ότι μερικές φορές, σε ορισμένες στιγμές, ο στόχος μου είναι να το ζήσω! Να ανακαλύψω, να επιτρέψω και να καλλιεργήσω αυτό το ανθρώπινο πνεύμα μέσα από τις εμπειρίες της ζωής», πρόσθεσε.

Η καριέρα του θρύλου της κατάδυσης εκτεινόταν σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες: το Μόντρεαλ το 1976, το Λος Άντζελες το 1984 και τη Σεούλ το 1988.

Ο αθλητής κέρδισε συνολικά πέντε ολυμπιακά μετάλλια κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χρυσών μεταλλίων και ενός ασημένιου.

Ο Λουγκάνης είναι ο μόνος άνδρας που κέρδισε συνεχόμενους ολυμπιακούς τίτλους στην καταδύσεις από βατήρα και πλατφόρμα — το 1984 και το 1988.

Μετά το τέλος της καριέρας του στην καταδύσεις, αποκάλυψε το 1994 ότι ήταν ομοφυλόφιλος και ένα χρόνο αργότερα ανακοίνωσε ότι ήταν οροθετικός.

Ο Λουγκάνις γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και έχει καταγωγή από τη Σαμόα και τη Σουηδία. Οι έφηβοι βιολογικοί του γονείς, τον έδωσαν για υιοθεσία όταν ήταν οκτώ μηνών και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια από τους θετούς γονείς του, Φράνσις και Πίτερ Λουγκάνις (ο θετός πατέρας του είναι ελληνικής καταγωγής).