Ο Γκρέι της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP της φάσης των «16» στο BCL

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των “16” στο BCL, αφού έκανε το 6/6 στα παιχνίδια της, με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης.

Έχοντας ανεβάσει την απόδοσή του και τα “νούμερά” του στη φάση των “16” του BCL, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι “μέτρησε” 16,2 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της ΑΕΚ.

Ως εκ τούτου, πήρε και το βραβείο του MVP για τη φάση των “16” και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια της διοργάνωσης, με την Ένωση να “κυνηγάει” έναν νέο τίτλο στην Ευρώπη.

RaiQuan Gray has been named the Round of 16 MVP! #BasketballCL pic.twitter.com/pPzNJvodxD — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 26, 2026

Ο Γκρέι είχε και 21 μονάδες κατά μέσο όρο στην αξιολόγηση.