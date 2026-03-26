Αθλητικά

Ο Γκρέι της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP της φάσης των «16» στο BCL

Ξεχώρισε ο Αμερικανός φόργουορντ της ΑΕΚ στο Basketball Champions League
Ο Γκρέι σε αγώνα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των “16” στο BCL, αφού έκανε το 6/6 στα παιχνίδια της, με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης.

Έχοντας ανεβάσει την απόδοσή του και τα “νούμερά” του στη φάση των “16” του BCL, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι “μέτρησε” 16,2 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της ΑΕΚ.

Ως εκ τούτου, πήρε και το βραβείο του MVP για τη φάση των “16” και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια της διοργάνωσης, με την Ένωση να “κυνηγάει” έναν νέο τίτλο στην Ευρώπη.

Ο Γκρέι είχε και 21 μονάδες κατά μέσο όρο στην αξιολόγηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
543
123
91
62
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo