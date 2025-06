O Γουίλιαμς – Γκος ανακοινώθηκε από τη Ζαλγκίρις

Την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος (31 χρονών, 1.91 μέτρα) ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Παίκτης της Ζαλγκίρις είναι και επίσημα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη λιθουανική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού τα είχε βρει από τη Ζαλγκίρις από τον περασμένο Μάιο για συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1.3 εκατ. ευρώ.

The wait is over. Please welcome, Nigel Williams-Goss! pic.twitter.com/ybPxhqTZgd