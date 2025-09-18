Αθλητικά

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Δημήτρη Σπανό

Ο Σπανός θα αντικαταστήσει τον Τεννέ στον πάγκο του Ηρακλή
Ο Δημήτρης Σπανός σε αγώνα του Ιωνικού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Δημήτρης Σπανός σε αγώνα του Ιωνικού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Σπανός είναι ο “εκλεκτός” του Ηρακλή για τη θέση του προπονητή, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Μπάμπη Τεννέ, μετά από μόλις ένα παιχνίδι στη Super League 2.

Η ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε… αναταραχή στο εσωτερικό της ομάδας και ο Μπάμπης Τεννές αποτελεί ήδη παρελθόν για τον Ηρακλή, με τη διοίκηση του “γηραιού” να ανακοινώνει ως διάδοχό του τον Δημήτρη Σπανό.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό στον ΗΡΑΚΛΗ μας!

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει πίσω του μια μεγάλη διαδρομή με επιτυχίες και ανόδους σε πολλούς συλλόγους: Άρης, Ιωνικός, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη, Πανσερραϊκός και άλλους.

Με εμπειρία, πάθος και αποδεδειγμένη ικανότητα, ο Δημήτρης Σπανός αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ΗΡΑΚΛΗ στη νέα εποχή.

Καλώς ήρθες κόουτς – καλή αρχή!

