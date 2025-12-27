Αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σύσκεψη στον ΠΑΟΚ για τη νέα Τούμπα

Τα “θέλω” του Ιβάν Σαββίδη, η εταιρεία ειδικού σκοπού και ο Μάριος Τσάκας που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Σύσκεψη με θέμα τη Νέα Τούμπα υπήρξε το Σάββατο (27.12.2025) στον ΠΑΟΚ, υπό τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος και έδωσε το στίγμα του.

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε η νέα Τούμπα να βγάζει τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ και να είναι όσο πιο “θερμή” γίνεται για ολους. Τις επομενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εταιρία ειδικού σκοπού και ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικέων έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την ωρίμανση των μελετών απο τις εταιρειες που εχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Παράλληλα συζητήθηκε ένα σχετικο χρονοδιάγραμμα ώστε με την αλλαγή του χρόνου να ξεκινησουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι ο Μάριος Τσάκας, ο οποίος από τον Απρίλιο μπήκε στο Δ.Σ. της ΠΑΕ, με την προοπτική να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της κατασκευής του νέου γηπέδου.

