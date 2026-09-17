Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Αζεντίν Ουναΐ και ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν κλήθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου

Οι δύο Μαροκινοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις της ομάδας στη διακοπή των Εθνικών ομάδων
Ο Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ με το Μαρόκο/ EPA
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Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής ομάδας τους Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ-Εντίν του Παναθηναϊκού.

Το Μαρόκο θα δώσει δύο αγώνες για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και ο Αζεντίν Ουναΐ, αλλά και ο νέος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, θα δώσουν το παρών για την Εθνική τους ομάδα, σε αντίθεση με τον έτερο πράσινο Μαροκινό, Ιμράν Λουζά, που δεν κλήθηκε.

Η Εθνική ομάδα των δύο πρασίνων θα κοντραριστεί με την Γκαμπόν (25/09/26) και το Λεσότο (29/09/26) στην προσεχή διακοπή.

Αυτή η αναμενόμενη εξέλιξη θα αναγκάσει τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δουλέψει χωρίς αυτούς ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10/26, 21:00). Ο Φακούντο Πελίστρι θα απουσιάζει επίσης από τις προπονήσεις, αφού κλήθηκε στην Εθνική Ουρουγουάης.

Οι πράσινοι αναμένεται να χάσουν και άλλους παίκτες, αφού δεδομένα θα υπάρξουν κλήσεις και από την Εθνική μας ομάδα, όπως και από άλλες χώρες.

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Κατζουί (ΡΣ Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανιάουτι (ΦΑΡ Ραμπάτ), Αλάα Μπελαρούς (Ντιναμό Βουκουρεστίου).

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζράουι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Παναθηναϊκός), Μαρουάν Σαντάν (Αλ Φατέχ), Ναγέφ Αγκέρντ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Βενέτσια), Ισά Ντιοπ (Φούλαμ), Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Αμβούργο), Αλί Μααμάρ (Άντερλεχτ).

Μέσοι: Αγιούμπ Μπουαντί (Μάντσεστερ Σίτι), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Νέιλ Ελ Αϊνάουι (Λανς), Ουσάμα Ταργκαλίν (Χάβρη), Μπιλάλ Ελ Χανούς (Λέστερ), Σουφιάν Ελ Φαουζί (Ράζα Καζαμπλάνκα), Αζεντίν Ουναχί (Παναθηναϊκός), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (ΠΣΦ Αϊντχόφεν).

Επιθετικοί: Αμπντέ Εζαλζουλί (Μπέτις), Αμπντελά Ουαζάν (Άγιαξ), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Γιασίρ Ζαμπιρί (Ράθινγκ Σανταντέρ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Ταουφίκ Μπενταγιέμπ (Άντερλεχτ).

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