Ο Κάιλ Κούζμα έγραψε αρνητική ιστορία στο Ιντιάνα Πέισερς – Μιλγουόκι Μπακς με το απόλυτο μηδέν στη στατιστική του

Οι Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησαν άσχημο ξεκίνημα στα πλέι οφ του NBA και γνώρισαν την ήττα με 117-98 από τους Ιντιάνα Πέισερς στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με τον Κάιλ Κούζμα να είναι αρνητικός πρωταγωνιστής.

Αποτελώντας ανταλλαγή του σπουδαίου Κρις Μίντλετον στα μέσα της σεζόν, ο Κάιλ Κούζμα πήγε στους Μιλγουόκι Μπακς για να αποτελέσει τον τρίτο… πόλο στο δίδυμο Αντετοκούνμπο – Λίλαρντ, αλλά στο πρώτο του παιχνίδι στα πλέι οφ του NBA ήταν απελπιστικά κακός.

Ο Αμερικανός φόργουορντ και πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έγραψε μάλιστα αρνητική ιστορία, ως ο πρώτος παίκτες την τελευταία δεκαετία στα πλέι οφ, που έχει μηδέν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, παίζοντας για πάνω από 20 λεπτά σε έναν αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κούζμα είχε 0 πόντους, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 τάπες, 05/ σουτ και 0/2 βολές σε 21 λεπτά αγώνα κόντρα στους Πέισερς.

It’s Easter, but Kyle Kuzma is hunting goose eggs.



0 PTS

0 REB

0 AST

0 STL

0 BLK

0-5 FG

0-2 3P

0-2 FT

21 MINS



That’s the most minutes by any player in a 0/0/0/0/0 game in the last 10 playoffs. pic.twitter.com/eJC4D4U4o5