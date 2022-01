Ο Καϊρί Ίρβινγκ άφησε «αιχμές» κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης μετά το τέταρτο ματς της σειράς των περσινών play off, ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μπρούκλιν Νετ.

Ο ανεμβολίαστος Αμερικανός γκαρντ, που επανήλθε πρόσφατα στην ομάδα του μόνο για τους εκτός έδρας αγώνες, κατηγόρησε ουσιαστικά τον “Greek Freak” για τη φάση που του απέτρεψε τη συμμετοχή στα τελευταία ματς κόντρα στα “ελάφια”.

Σχολιάζοντας τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει το “Big3” της Νέας Υόρκης, με τον ίδιο, τον Χάρντεν και τον Ντουράντ, ο Ίρβινγκ τόνισε: «Στα πλέι οφ πέρυσι ο Τζέιμς Χάρντεν τραυματίστηκε. Έπειτα, πήγα για ένα σουτ και ο Γιάννης ήρθε. Το πόδι του έτυχε να βρίσκεται σε αυτό το σημείο;».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πολλά αμερικανικά ΜΜΕ έχουν ταχθεί εναντίον του για τις δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν υπήρξε ποτέ “βρώμικος” παίκτης.

Is Kyrie Irving insinuating Giannis Antetokounmpo trip him up on purpose? 👀 pic.twitter.com/Dnc7pvC8Ab

🏀 Recent Irving’s comments imply that he believes Giannis may have injured him intentionally. 😮 #NETSWORLD #NBA pic.twitter.com/iUPKfhuAT6