Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Australian Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας επικράτησε άνετα του Άλεξ Ντε Μινόρ με 7-5, 6-2, 6-1 στον δεύτερο προημιτελικό και συνεχίζει απτόητος την πορεία του στη Μελβούρνη.

Ο Αυστραλός τενίστας μπόρεσε να προβληματίσει τον Κάρλος Αλκαράθ μόνο στο πρώτο σετ, καθώς στη συνέχεια υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα του Ισπανού Νο.1 στον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι ο Αλκαράθ δεν έχει χάσει ούτε σετ στο φετινό Australian Open.

Στα ημιτελικά, τον περιμένει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που νωρίτερα λύγισε τον Λέρνερ Τιέν μετά από δύσκολο τετράσετο ματς.