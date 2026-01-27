Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Australian Open

Ραντεβού με τον Ζβέρεφ στους "4" της Μελβούρνης
REUTERS
REUTERS/Tingshu Wang

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας επικράτησε άνετα του Άλεξ Ντε Μινόρ με 7-5, 6-2, 6-1 στον δεύτερο προημιτελικό και συνεχίζει απτόητος την πορεία του στη Μελβούρνη.

Ο Αυστραλός τενίστας μπόρεσε να προβληματίσει τον Κάρλος Αλκαράθ μόνο στο πρώτο σετ, καθώς στη συνέχεια υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα του Ισπανού Νο.1 στον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι ο Αλκαράθ δεν έχει χάσει ούτε σετ στο φετινό Australian Open.

Στα ημιτελικά, τον περιμένει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που νωρίτερα λύγισε τον Λέρνερ Τιέν μετά από δύσκολο τετράσετο ματς. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
55
49
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo