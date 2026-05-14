Ο ατζέντης του Σορτς πήρε θέση μετά τις δηλώσεις Αταμάν: «Σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και άνθρωπος»

Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στο Game 5 των πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν γνώρισε την ήττα με σκορ 81-64 από τη Βαλένθια, δέχθηκε το 3-2 στη σειρά και αποκλείστηκε από το Final 4 της Αθήνας.

Oι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο του game 5, με τις οποίες ουσιαστικά… άδειασε τον Τι Τζέι Σορτς, προκάλεσαν αίσθηση και όχι μόνο στους φίλους του Παναθηναϊκού.

“Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς των “πρασίνων”.

Μια ημέρα μετά (14.05.2026), ο μάνατζερ του Τι Τζέι Σορτς, Νίκος Σπανός, έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού, δηλώνοντας μεταξύ άλλων περήφανος για το ήθος και την ηθική του παίκτη του, όπως και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Spanos (@nikolaosspanos)

“Πικρό φινάλε για την ομάδα στη Euroleague. Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύεις ως άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσύ είσαι αυτός που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές” ανέφερε στην ανάρτησή του.