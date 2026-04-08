Ο Κάτρης μίλησε στα παιδιά των ακαδημιών: «Ο Παναθηναϊκός μας αγαπάει πρώτα ως ανθρώπους και μετά σαν παίκτες»

Ο Γιώργος Κάτρης που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και μετά την επιστροφή του από το δανεισμό στο Λεβαδειακό είναι βασικό στέλεχος της ανδρικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Τα παιδιά των ακαδημιών του Παναθηναϊκού άκουσαν χρήσιμες συμβουλές από τον Γιώργο Κάτρη, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον αγώνα που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα για να κερδίσει μία θέση στις μεγάλες ομάδες, ειδικά σε νεαρή ηλικία.

«Όπου μπορείτε να βοηθάτε τον εαυτό σας. Να πηγαίνετε στο γυμναστήριο πριν και μετά την προπόνηση. Να μιλάτε με τους προπονητές σας, να κάθεστε έξτρα στο γήπεδο να δουλέψετε κάποια πράγματα. Ο μόνος δρόμος είναι η δουλειά και η νοοτροπία σας εννοείται. Δεν χρειάζεται να έχουμε ψηλά την μύτη.

Μπορεί να αγωνιζόμαστε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχουμε πετύχει κάτι ακόμα. Κι εγώ που είμαι στην πρώτη ομάδα, δεν έχω κάνει κάτι, τώρα ξεκίνησα να παίζω. Πρέπει πάντα να είσαι ταπεινός για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι, αλλά για όλους υπάρχει μια πορεία εάν υπάρχει θέληση για δουλειά.

Να ξέρετε πάντα οι κακές στιγμές μπορεί να είναι περισσότερες από τις καλές, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε ποτέ. Πάντα όποιος δουλεύει, στο τέλος ανταμείβεται. Να κοιτάτε να δουλεύετε κάθε μέρα στην προπόνηση. Να ακούτε τους προπονητές σας, τους ανθρώπους γύρω σας, γιατί έχουν πολλά να σας δώσουν.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού μας στηρίζει και μας αγαπάει όλους πρώτα σαν ανθρώπους και μετά σαν ποδοσφαιριστές», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού».