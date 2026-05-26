Ολυμπιακός: Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ ξεσάλωσαν για την κατάκτηση της Euroleague σε νυχτερινό κέντρο

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν το βράδυ της Δευτέρας (25/05/26), σε γνωστό στέκι της παραλιακής, όπου εμφανίζεται η Εύη Κουλκουβίνη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού συνεχίζουν να βρίσκονται σε εορταστικό κλίμα για την κατάκτηση της Euroleague με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Παπανικολάου να διασκεδάζουν τη Δευτέρα (25/05/26) στο «Nalu», με τη νεαρή τραγουδίστρια, Εύη Κουλκουβίνη, να δίνει το ρυθμό.

Οι τρεις φίλοι και συμπαίκτες στον Ολυμπιακό έζησαν με τη ψυχή τους και την επόμενη μέρα της κατάκτησης της Euroleague, αφού πρώτα έκαναν «ντου» στον Λαρεντζάκη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης και στη συνέχεια ξεσάλωσαν σε νυχτερινό κέντρο στον Άλιμο για να συνεχίσουν να βρίσκονται σε κλίμα φιέστας.

Το γλέντι στην ομάδα του Ολυμπιακού θα συνεχιστεί για λίγες μέρες ακόμα, αφού την Πέμπτη (28/05/26, 20:15) θα κληθούν να υποδεχτούν την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της GBL μπροστά σε χιλιάδες φίλους της ομάδας, που σίγουρα θα δημιουργήσουν κλίμα φιέστας για ακόμα μία φορά.

Το γλέντι στο «Nalu» έγινε υπό τους ήχους τραγουδιών της Εύης Κουλουβίνη, η οποία είναι μία από τις πιο viral παρουσίες στο TikTok και έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το «Να Μας Χωρίσουν», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες.

