Ο Χάρι Κέιν άναψε… φωτιές στου φίλους της Τότεναμ, αλλά και στους επίδοξους μνηστήρες, καθώς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τζέιμι Ρέντναπ, μέσω Instagram, άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι δεν θα ήταν αρνητικός σε μία αποχώρηση από την ομάδα.

Σ’ε μία ιδιότυπη συνέντευξη στο Instagram του “Sky Sports”, ο αρχηγός της Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας δήλωσε πως το μέλλον του μπορεί και να είναι μακριά από τους “Σπερς” αφού είπε πως: “Eίναι ένα από αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να πεις “ναι” και μετά να πεις “όχι”. Αγαπάω τους “Σπερς”, πάντα θα τους αγαπάω, αλλά έλεγα πάντα πως εάν αισθανθώ πως δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε εγώ δεν είμαι κάποιος που θα μείνει εδώ μόνο για χάρη αυτής της αγάπης. Είμαι παίκτης με φιλοδοξίες, θέλω να γίνω ένας τοπ ποδοσφαιριστής”.

Για να προσθέσει αμέσως μετά: “Για αρκετά χρόνια, είχαμε μία φανταστική ομάδα, αλλά για διάφορους λόγους δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλους. Ναι, μας βλέπεις από έξω και λες ότι έχουμε την ομάδα για να κερδίσουμε τρόπαια. Κι αυτό, απ’ τη στιγμή που δεν συμβαίνει, είναι δύσκολο να το αποδεχθείς σαν παίκτης. Θέλω να νικάω σε οτιδήποτε κάνω, αλλά όποτε φτάνουμε κοντά και δεν τα καταφέρνουμε, τότε… Τότε είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς κι αρχίζεις να αναλώνεσαι σε “αναλύσεις” για τους λόγους που δεν τα καταφέρνεις…”.

Harry Kane says he may leave Tottenham! Wow 😯 #thfc pic.twitter.com/eW1yF2nYuW