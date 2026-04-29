Ο Κέντρικ Ναν απάντησε στην Euroleague για τη φάση με τον Μπαντιό: «Δεν γίνεται να πέσω έτσι»

Ο Κέντρικ Ναν δεν άφησε ασχολίαστη τη φάση με τον Μπαντιό στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η Euroleague δημοσίευσε την τάπα του Μπαντιό πάνω στον Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού να απαντάει στη διοργανώτρια αρχή και να διαμαρτύρεται για τη φάση, όπου φαίνεται ότι ο γκαρντ της Βαλένθια παίρνει και τα χέρια του ηγέτη του τριφυλλιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν έγραψε κάτω από την ανάρτηση της EuroLeague: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EuroLeague (@euroleague)

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός γκαρντ, μετά την επαφή με τον Μπαντιό, παρέμεινε στο παρκέ, αφού έπεσε άτσαλα στο παρκέ.