Ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά την απουσία του από την προετοιμασία της Παρί Σεν Ζερμέν, θα κάνει προπονήσεις με τους κομμένους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, με τις σχέσεις του ίδιου και των Παριζιάνων να φτάνουν στα άκρα.

Συγκεκριμένα ο Εμπαπέ του οποίου η ανανέωση έχει γίνει σίριαλ, δεν θα βρίσκεται στην προετοιμασία της Παρί στην Ιαπωνία, με τον ίδιο να αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις με τους κομμένους παίκτες της ομάδας, αφού για την ώρα ο ίδιος λογίζεται ως τέτοιος.

Η στάση της Παρί είναι ξεκάθαρη, με τον Εμπαπέ ο οποίος φαίνεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Ρεάλ Μαδρίτης να αναγκάζεται πλέον να μένει εκτός συλλόγου.

Πρόθεση του παίκτη είναι να μεταβεί στην Μαδρίτη το επόμενο καλοκαίρι, όταν εκπνέει το συμβόλαιο του με την Παρί, μια πράξη η οποία έχει εξοργίσει τους ανθρώπους του κλάμπ.

Γι αυτό τον λόγο αποφάσισαν να πάρουν τα δικά τους μέτρα, με σκοπό να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας και την ίδια ώρα να τιμωρήσουν κατά κάποιο τρόπο τον Εμπαπέ, ο οποίος θεωρούν πως πρόδωσε τους Παριζιάνους για χάρη της Ρεάλ.

Kylian Mbappé is regularly training with the other players left out of PSG squad — he’s at PSG Campus, Le Parisien just reported. 🔴🔵 #Mbappe



Out of the project:



◉ Georginio Wijnaldum.

◉ Leandro Paredes.

◉ Kylian Mbappé.

◉ Julian Draxler.

◉ Abdou Diallo.

◉ Colin Dagba.