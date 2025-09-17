Αθλητικά

Ο Κίναν Έβανς του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο γόνατο – Νοκ άουτ για 15-20 ημέρες

Άτυχος στάθηκε ο Αμερικανός γκαρντ στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Χωρίς τον Κίναν Έβανς θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, στο ξεκίνημα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, τη νέα μπασκετική σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έμεινε στα «πιτς» την περασμένη σεζόν μετά τον τραυματισμό του τον Μάιο του 2024 σε αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας, τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό της ομάδας, κόντρα στη Μονακό. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Κίναν Έβανς, υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15 έως 20 ημέρες.

Καθώς η Euroleague ξεκινά με «διαβολοβδομάδα», ο Κίναν Έβανς δύσκολα θα καταφέρει να είναι έτοιμος και στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους για τη 2η αγωνιστική, στις 2 Οκτωβρίου (21:45).

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κίναν Έβανς, δεν θα ακολουθήσει αύριο (18.09.2025) την αποστολή των “ερυθρόλευκων” στην Κρήτη, για τα φιλικά προετοιμασίας με Αρμάνι Μιλάνο και (Ερυθρό Αστέρα ή Φενέρ).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει πάντως για τους φιλικούς αγώνες του στο διεθνές τουρνουά “Crete International Basketball Tournament” τους “χάλκινους” με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2025, Κώστα Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στις 19 Σεπτεμβρίου το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι εκείνο ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Ερυθρό Αστέρα (18:00), ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο (20:30).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo