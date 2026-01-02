Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολουθεί το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens

Στο γήπεδο για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ο διάσημος τραγουδιστής
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γήπεδο (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γήπεδο (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και στο Telekom Center Athens βρίσκεται και ο γνωστός τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ και το Telekom Center Athens είναι κατάμεστο, με τους “πράσινους” να έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες sold out.

Αρκετοί είναι έτσι και οι διάσημοι στις κερκίδες, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να γίνεται από νωρίς αντιληπτός στις θέσεις των VIP, όντας και γνωστός οπαδός του μπάσκετ.

Αθλητικά
