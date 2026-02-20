Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Έχω 15 ασίστ, τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε από το… χέρι την Γκενκ και “άλωσε” το Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν μέσα στα δύο από τα τρία γκολ της βελγικής ομάδας, που πέρασε με 3-1 από την έδρα της Ντινάμο και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε την εκτέλεση κόρνερ για το 0-1 του Χέινεν στο 15’, ενώ ήταν αυτός που ξεδίπλωσε υπέροχα την αντεπίθεση της Γκενκ για το 0-2 του Ελ Ουαντί.

Ο Έλληνας εξτρέμ μίλησε στο «HLN» και αναφέρθηκε τόσο στους αριθμούς του όσο και στο μομέντουμ της ομάδας ενώ σχολίασε την κακή κατάσταση του γηπέδου της Ντινάμο Ζάγκρεμο.

«Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αγωνιστικός χώρος ήταν απίστευτα βαρύς. Η βροχή είχε μετατρέψει το γήπεδο σε βούρκο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε πιο εύκολα, αλλά μετά την ανάπαυλα έπρεπε κυρίως να δώσουμε μάχες, κάτι που κάναμε με επιτυχία. Ήταν μια πολύ καλή ομαδική εμφάνιση, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η Ζάγκρεμπ» ανέφερε.

Για τις ασίστ και τους εντυπωσιακούς αριθμούς του: «Έχω 15 ασίστ. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ. Έχω πετύχει μόνο τρία μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι στα πλέι οφ θα σκοράρω περισσότερο».

Για την κατάσταση στην ομάδα με τον νέο προπονητή: «Παραμένουμε αήττητοι για επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ο προπονητής έχει εμφυσήσει μια νέα νοοτροπία και τακτική προσέγγιση. Όλα λειτουργούν καλύτερα και πιο ομαλά. Τώρα πρέπει να ανακάμψουμε γρήγορα για τον αγώνα της Κυριακής, όπου υποδεχόμαστε τη Σταντάρ Λιέγης. Θέλουμε να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στον κόσμο μας».