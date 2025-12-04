Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε ξανά με την Γκενκ κόντρα στην Άντερλεχτ – δείτε το γκολ του Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας και δεν σταματάει να βρίσκει δίχτυα με τη Γκενκ.

Νέο θύμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ήταν η Άντερλεχτ στο Κύπελλο Βελγίου.Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έκανε το 1-0 της Γκενκ στο πρώτο ημίχρονο, με ένα εντυπωσιακό αριστερό σουτ από το όριο της περιοχής, ύστερα από κλέψιμο και ωραία συνεργασία με τον Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ.

Το γκολ αυτό ήρθε μετά από ακόμα ένα υπέροχο τέρμα που είχε σημειώσει κόντρα στη Βασιλεία στο Europa League.

Kos Karetsas enflamme la Cegeka Arena #CrokyCup pic.twitter.com/Dh4Sbytizr — DAZN Belgique (DAZN_BEFR) December 4, 2025

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αρκετοί σκάουτερ κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων τον ακολουθούν όπου παίζει. Όπως γίνεται αντιληπτό, το μεγάλο βήμα στην καριέρα του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν αργεί.