Παναθηναϊκός: Ενθουσιασμένοι οι παίκτες με τη νέα φανέλα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός έκανε τον ετήσιο αγιασμό στο Telekom Center Athens και οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχαν την ευκαιρία να φορέσουν για πρώτη φορά, τις νέες φανέλες της ομάδας τους, με την Ακρόπολη στο στήθος.

Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ίζακ Μπόνγκα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκιερσόν Γιαμπουσέλε μάλιστα, δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τις νέες φανέλες, σε σχετικό video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

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“Οι φανέλες είναι φωτιά”, είπε ο Μπάντιο, με τον Χουάντσο να προσθέτει: “Καταπληκτικές. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αθήνα είναι ο Παρθενώνας, οπότε το να τον βλέπω στις φανέλες μας σημαίνει πολλά”.

Ο Φρανσίσκο από την πλευρά του προτίμησε την κρεμ φανέλα, ενώ ο Γιαμπουσέλε ανέφερε: “Λατρεύω τις φετινές φανέλες. Η πράσινη με την Ακρόπολη είναι όμορφη, απλή και ωραία. Και αγάπησα τις λευκές. Νομίζω ότι οι λευκές θα δείξουν ωραία στην ομάδα. Μην ξεχάσετε να αγοράσετε τις φανέλες σας και να μας δείξετε την αγάπη και την υποστήριξή σας”.

Οι αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού κατεγράφησαν σε video που αναρτήθηκε στα social media της ομάδας.