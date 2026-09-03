Ο Κωνσταντής Τζολάκης υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καριέρα του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα είναι υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League.

Οι δύο νίκες της Χαλ με τον Κωνσταντή Τζολάκη να διατηρεί ανέπαφη την εστία του κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι τον Αύγουστο έχουν φέρει τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα.

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Μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη υποψήφιοι είναι οι Κόουλ Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι της Άρσεναλ, ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μαμαντού Σανγκαρέ της Μπρέντφορντ, ο Ραγιάν Σερκί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Γιοάν Γουισά της Νιουκάστλ.

Starting the new season in style



Vote now for your @EASPORTSFC August Player of the Month https://t.co/JoS5gnHaDC pic.twitter.com/IObbYeyWYG — Premier League (@premierleague) September 3, 2026

Ο Τζολάκης έχει κάνει με το… καλημέρα αισθητή την παρουσία του στην Αγγλία και αν συνεχίσει έτσι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν τα σενάρια για μεταγραφή σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Premier League.