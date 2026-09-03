Αθλητικά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League

Οι δύο απίστευτες εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα έχουν τρελάνει κόσμο στην Αγγλία
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στη Χαλ / Action Images via Reuters/Lee Smith
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καριέρα του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα είναι υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League.

Οι δύο νίκες της Χαλ με τον Κωνσταντή Τζολάκη να διατηρεί ανέπαφη την εστία του κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι τον Αύγουστο έχουν φέρει τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα.

Μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη υποψήφιοι είναι οι Κόουλ Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι της Άρσεναλ, ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μαμαντού Σανγκαρέ της Μπρέντφορντ, ο Ραγιάν Σερκί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Γιοάν Γουισά της Νιουκάστλ.

Ο Τζολάκης έχει κάνει με το… καλημέρα αισθητή την παρουσία του στην Αγγλία και αν συνεχίσει έτσι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν τα σενάρια για μεταγραφή σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Premier League.

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Αθλητικά
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