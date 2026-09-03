Τζέριαν Γκραντ: «Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φροντίζει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι σε κάθε λεπτομέρεια»

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Τζέριαν Γκραντ σε δηλώσεις που έκανε «έβγαλε το καπέλο» στον Σέρβο προπονητή.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για το πόσο φροντίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήδη από τις πρώτες του μέρες στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

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Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε για το πώς νιώθει πλέον μετά από τρία γεμάτα χρόνια στην Αθήνα, αλλά φυσικά και για τον κολλητό του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

@JerianGrant



Jerian Grant opens up about the pre season work, training under Coach Obradovic, and what lies ahead in a demanding season



P.S. Of course he had to say something about @juanchiviris41 #WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/yVqenqv6DH — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 3, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ

Για τις καλοκαιρινές του διακοπές: «Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά».

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση: «Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο».

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Για το αν νιώθει την Αθήνα δεύτερο σπίτι του: «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ».

Για το πώς νιώθει το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ».