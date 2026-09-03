Αθλητικά

Τζέριαν Γκραντ: «Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φροντίζει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι σε κάθε λεπτομέρεια»

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Ζοτς» σε δηλώσεις που έκανε στα social media της ομάδας
Ο Τζέριαν Γκραντ
Ο Τζέριαν Γκραντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Τζέριαν Γκραντ σε δηλώσεις που έκανε «έβγαλε το καπέλο» στον Σέρβο προπονητή.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για το πόσο φροντίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήδη από τις πρώτες του μέρες στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε για το πώς νιώθει πλέον μετά από τρία γεμάτα χρόνια στην Αθήνα, αλλά φυσικά και για τον κολλητό του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ

Για τις καλοκαιρινές του διακοπές: «Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά».

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση: «Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο».

Για το αν νιώθει την Αθήνα δεύτερο σπίτι του: «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ».

Για το πώς νιώθει το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ».

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