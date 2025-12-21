Ο Κώστας Σλούκας θα μείνει εκτός αποστολής για το Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 18η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κώστα Σλούκα να μένει όμως εκτός αποστολή για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ένα πρόβλημα στο γόνατο αναγκάζει τον Κώστα Σλούκα να μείνει στην Αθήνα για να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία και να προστατευθεί για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Euroleague.

Οι “πράσινοι” θα αγωνιστούν έτσι χωρίς τον αρχηγό τους στη Λιθουανία, αναζητώντας το διπλό στην έδρα της Ζαλγκίρις, με τον Εργκίν Αταμάν να καλείται να καλύψει εκ των έσω το κενό του διεθνούς γκαρντ.