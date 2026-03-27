Ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα τη φετινή σεζόν, το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στην οποία ανήκει, μιας και είναι στους υπό παραχώρηση παίκτες της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

Μετά από πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας θα κληθεί να βρει το νέο σταθμό στην καριέρα του, αφού από το περασμένο καλοκαίρι δεν υπολογίζεται από τον Άρνε Σλοτ, γι’ αυτό και τη φετινή σεζόν είναι στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί σε 23 παιχνίδια και στο φινάλε της σεζόν θα επιστρέψει στο Νησί, όχι για να κάνει προετοιμασία με τη Λίβερπουλ, αλλά για να ψάξει την επόμενη ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί.

Το συμβόλαιό του με τους κόκκινους ολοκληρώνεται τη σεζόν 2026/27, αλλά με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα παραμείνει για να το ολοκληρώσει, καθώς η πρόθεση της Λίβερπουλ είναι να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πανηγύρισε τέσσερα τρόπαια με τη Λίβερπουλ (1 Premier League, 1 Κύπελλο Αγγλίας και 2 League Cup).