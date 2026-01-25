Ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει άμεσα στη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στη Ρόμα και η Λίβερπουλ χρειάζεται αριστερό μπακ, με αποτέλεσμα την επικείμενη διακοπή του δανεισμού του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Την ώρα που στην Ιταλία έβγαινε ότι ο Κώστας Τσιμίκας δεν υπολογίζεται από τη Ρόμα για το υπόλοιπο της σεζόν, η Λίβερπουλ έμεινε με έναν αριστερό μπακ, μετά τον νέο τραυματισμό του Άντι Ρόμπερτσον.

Ως εκ τούτου, οι “κόκκινοι” είναι πλέον θετικοί στη διακοπή του δανεισμού του Έλληνα μπακ και σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την ιταλική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, Ρίκι Μασάρα, φέρεται να του μετέφερε σχετικά τα εξής: “Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ”.