Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε την αναδιάρθρωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, μετά το “στραπάτσο” σε Ισπανία και Champions League, με το νέο προπονητή της ομάδας, Ρόναλντ Κούμαν να έχει ζητήσει τη μετεγγραφή του Μο Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, ξεκίνησε τη σεζόν με χατ τρικ στην Αγγλία, αλλά φέρεται να είναι θετικός στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, γεγονός είναι ικανό να βάλει “φωτιά” στο φετινό μετεγγραφικό “παζάρι” της Ευρώπης.

Την αποκάλυψη έκανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και στενός φίλος του Κούμαν, ο Σβαρτ, ο οποίος και τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι ο Κούμαν τον θέλει. Όπως επίσης ξέρω ότι και ο Σαλάχ θα ήθελε να πάει στην Μπαρτσελόνα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά πιστέψτε με το ξέρω».

