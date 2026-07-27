Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Πορτογάλος “στρέφεται” και στη “μικρή οθόνη”, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που ελάχιστοι θα περίμεναν από έναν εν ενεργεία ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εμπλακεί στη νέα δραματική σειρά “Day 1s”. Πιο συγκεκριμένα, ο “”CR7 θα είναι εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα κάνει και εμφάνιση μπροστά από τις κάμερες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Στάνλεϊ Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος ηθοποιός Ντάμιαν Λιούις, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions.

Διαπραγματεύσεις, μετεγγραφές και παρασκηνιακές σχέσεις στο σύγχρονο ποδοσφαίρου θα είναι κάποια από τα θέματα που θα εμφανίζονται στη σειρά, συνδυάζοντας δραματικά στοιχεία με στιγμές χιούμορ.

| BREAKING: Cristiano Ronaldo is set to star in a new football drama “Day 1s” partnering with Kingsman director Matthew Vaughn to produce and star in a high-stakes series about UK football agents.



Titled “Day 1s,” the series follows the fictional life of an elite football… pic.twitter.com/kjiBzAfVef — Goals Side (@goalsside) July 27, 2026

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αγγλία, με σκηνές να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Μπαρνέτ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Τιερί Ανρί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραγωγή αποτελεί το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό πρότζεκτ της UR Marv Studios, της εταιρείας που ίδρυσε ο Ρονάλντο μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη Μάθιου Βον, δημιουργό επιτυχημένων ταινιών όπως οι Kingsman και Kick-Ass.

Όταν ανακοινώθηκε η συνεργασία τους, ο Βον είχε δηλώσει πως ο Πορτογάλος “έχει δημιουργήσει στο γήπεδο ιστορίες που δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει ένας σεναριογράφος”, ενώ ο Ρονάλντο είχε χαρακτηρίσει τη νέα αυτή ενασχόληση ως “ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο” της ζωής του.

Θυμίζουμε ότι ο 41χρονος εξακολουθεί να αγωνίζεται με την Αλ Νασρ. Με τη συμμετοχή του στο “Day 1s”, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσθέτει ένα ακόμα “κεφάλαιο” στο βιογραφικό του, έχοντας ήδη ένα κανάλι στο Youtube.