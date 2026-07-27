Αθλητικά

Ο Βινίσιους είχε ατύχημα στις διακοπές του με ένα αμαξάκι του γκολφ

Χρειάστηκε βοήθεια για να το επαναφέρει στο δρομάκι που υπήρχε
Ο Βινίσιους είχε ατύχημα στις διακοπές του με ένα αμαξάκι του γκολφ
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Ο Βινίσιους Τζούνιορ απολαμβάνει τις διακοπές του στο Μοντέγκο Μπέι στην Τζαμάικα μαζί με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια Φονσέκα, αλλά και την παρέα του.

Έχοντας ολοκληρώσει σχετικά νωρίς τις υποχρεώσεις του με την Βραζιλία στο Μουντιάλ του 2026, ο Βινίσιους γεμίζει τις… μπαταρίες του, ενόψει της νέας σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε ένα απρόοπτο με ένα αμαξάκι του γκολφ, που είχε μέσα στο θέρετρο όπου διαμένει, δεν ήταν αρκετό για να του χαλάσει τη διάθεση.

Μάλιστα, ήταν λόγος για να ξεσπάσει σε γέλια, ο ίδιος και η σύντροφός του! Ο Βραζιλιάνος “αστέρας” του ποδοσφαίρου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο από το αμαξάκι του γκολφ που οδηγούσε, με το μισό να βγαίνει τελικά έξω από το δρομάκι που υπήρχε.

Το περιστατικό κατέγραψε η σύντροφός του, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της. Στο video, η Βιρτζίνια Φονσέκα ακούγεται να λέει στον Βινίσιους, χαριτολογώντας: “Αυτό δεν γίνεται! Αγάπη μου, πρέπει να έχεις καλύτερη αίσθηση του χώρου!”.

Μέλη της παρέας του, αλλά εργαζόμενοι του ξενοδοχείου βοήθησαν να επαναφέρουν το όχημα στο μονοπάτι, ενώ η Βραζιλιάνα influencer δημοσίευσε το video στο Instagram γράφοντας με χιούμορ: “Ποιος αισθάνεται ασφαλής με τον Βίνι στο τιμόνι;”

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