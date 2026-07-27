Αθλητικά

Ο Μανώλης Σιώπης από τον Παναθηναϊκό στην Καραγκιουμρούκ

Επιστροφή στην ποδοσφαιρική Τουρκία για τον Έλληνα διεθνή μέσο
Ο Σιώπης
Ο Σιώπης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Μετά από ενάμιση χρόνο στον Παναθηναϊκό ο Μανώλης Σιώπης αφήνει την Αθήνα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμριούκ.

Ο Μανώλης Σιώπης έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμρούκ, στη Β’ κατηγορία της Τουρκίας. Ο 32χρονος μέσος φόρεσε τα “πράσινα” 52 φορές από τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!”

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Αθλητικά
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