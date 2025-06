O Kριστιάνο Ρονάλντο θα υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την Αλ Νασρ

O Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει τη καριέρα του στην Αλ Νασρ, καθώς όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο για ένα νέο διετές συμβόλαιο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρά τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει για το μέλλον του, δεν δείχνει διατεθειμένος να φύγει από την Αλ Νασρ, με τον Πορτογάλο super star του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να είναι έτοιμος να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα.

Παρά τα σενάρια περί αποχώρησης, ο «CR7» δεν σκοπεύει να φύγει από την Σαουδική Αραβία, έχοντας ήδη επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να μείνει στην Αλ Νασρ. Το νέο του συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027, θα κρατήσει τον Πορτογάλο στην ομάδα μέχρι τα 42 του χρόνια!

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο μισθός του Ρονάλντο θα μειωθεί ή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μέχρι και σήμερα, ο ίδιος έχει λάβει το αστρονομικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ για 2,5 χρόνια παρουσίας στην Αλ Νασρ, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

BREAKING: Cristiano Ronaldo set to sign new deal at Al Nassr as formal documents are being checked.



Final detail being discussed: one or two year deal, concrete possibility to make it happen until June 2027 if Cristiano wants.



